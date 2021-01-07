Премьер Великобритании указал на вину Трампа в штурме здания Конгресса США

Штурм здания Конгресса США произошел из-за подстрекательства действующего американского лидера Дональда Трампа. В этом уверен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Штурм здания Конгресса США произошел из-за подстрекательства действующего американского лидера Дональда Трампа. В этом уверен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Трамп на протяжении долгого времени после выборов президента указывал на фальсификации и сомневался в итогах голосования. Это действие было "совершенно неправильным" и привело к тому, что сторонники республиканца пошли на штурм здания Конгресса, заявил Джонсон на своей пресс-конференции.

Британский премьер осудил насильственные действия демонстрантов и назвал их "позорными". Он также заявил о своей радости по поводу победы демократии в США, где победителем выборов был утвержден Джо Байден.

Заседание Конгресса США, на котором должны были утвердить 6 января победителя выборов президента, было прервано ворвавшимися сторонниками Трампа. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты, четверо погибли.