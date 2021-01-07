Хазин рассказал, как Трампу удалось провернуть гениальную операцию в США

Политическую ситуацию в США после протестов прокомментировал экономист Михаил Хазин.

Политическую ситуацию в США после протестов прокомментировал экономист Михаил Хазин.

По его словам, действующий американский лидер Дональд Трамп вышел победителем из сформировавшейся в последние месяцы в стране обстановки. Хазин отметил, что Трамп смог провернуть абсолютно гениальную и революционную операцию. Он уточнил, что американцы традиционно верят в ту власть, которую избирают. Люди считают, что она действует в интересах всей нации. Однако Трамп смог наглядно показать, насколько сильно американцы ошибались.

"Фактически он продемонстрировал то, что мы знаем про российское чиновничество родом из 90-х, в США та же самая картина. И это вызвало у значительной части американцев шок и возмущение", – заявил экономист.

Ранее Хазин заявил, что в скором времени во всем мире к власти начнут приходить политики с либеральными взглядами на жизнь.