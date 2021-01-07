Зюганов с пониманием отнесся к протестующим в Вашингтоне

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал массовые протесты в Вашингтоне, которые прошли у здания Капитолия 6 января.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал массовые протесты в Вашингтоне, которые прошли у здания Капитолия 6 января.

По словам российского политика, нестабильность ситуации в США может угрожать не только Америке, но и всему миру.

"Если все это посыпется, то мало никому не покажется, поэтому я на это смотрю с большой тревогой и обеспокоенностью", — цитирует Зюганова РИА Новости.

Как считает лидер КПРФ, жесткий раскол общества в США угрожает мировой финансовой системе. Он также заявил, что понимает возмущение американцев, так как президентские выборы, по мнению Зюганова, были проведены нечестно. Политик добавил, что демократы выиграли выборы "жульническим способом", нарушив законы, которым всех учили подчиняться.