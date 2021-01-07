Российский политолог предрек снижение активности США на мировой арене

Массовые протесты в Вашингтоне могут привести к спаду активности США на мировой арене, считает доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

Массовые протесты в Вашингтоне могут привести к спаду активности США на мировой арене, считает доцент кафедры политологии Дальневосточного федерального университета Евгений Булах.

Американские активисты, выступающие против признания демократа Джо Байдена избранным президентом Соединенных Штатов, 6 января попытались захватить здание Конгресса США. Миллионы людей придерживаются мнения, что сторонники политика занимались фальсификациями на выборах.

Булах предположил, что внутренние противостояния американцев могут принести пользу России. По его словам, снижение внешней активности США станет отличным шансом для реализации важных стратегических проектов Москвы, таких как строительство газопровода "Северный поток — 2".