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20:29   7 Января 2021
Политика

Трампа заблокировали в Instagram и Facebook до конца его президентства

Трампа заблокировали в Instagram и Facebook до конца его президентства

Instagram и Facebook заблокировали аккаунты действующего лидера США Дональда Трампа до конца его президентского срока. Об этом заявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

Использование социальных сетей для "подстрекательства мятежа против демократически избранного правительства" является недопустимым, написал Цукерберг на своей странице. Он считает, что позволять Трампу пользоваться вышеуказанными сервисами очень опасно.

"Поэтому мы продлеваем блокировку его аккаунтов на неопределенный срок, по меньшей мере на следующие две недели, пока не завершится мирная передача власти", — объяснил гендиректор Facebook.

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#трамп #facebook #цукерберг

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