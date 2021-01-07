Lockheed Martin выпустит 133 истребителей F-35 по запросу Пентагона

Специалисты американского предприятия Lockheed Martin Corp, которое производит истребители пятого поколения, готовятся построить 133 самолета F-35 для ВМС США.

Специалисты американского предприятия Lockheed Martin Corp, которое производит истребители пятого поколения, готовятся построить 133 самолета F-35 для ВМС США.

Также новые истребители получат Корпус морской пехоты и ВВС союзников США по НАТО.

Корпорация заключила контракт на сумму 903,6 миллиона долларов. Согласно документу, будет построен 101 самолет F-35A с обычным взлетом и посадкой и 32 самолета F-35B с коротким взлетом и посадкой. Также в контракте прописана поставка 24 самолетов F-35C палубного базирования.

F-35 — один из самых современных боевых самолетов в мире. В перспективе он заменит американские тактические истребители и штурмовики F-16, A-10, F / A-18 и AV-8B.

Известно, что оборонное ведомство США намерено закупить 2457 самолетов F-35. Контракт должен быть реализован до 2037 года.