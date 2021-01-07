"Наследие Трампа сведено на нет": в Конгрессе США высказались о протестах

События в Вашингтоне полностью перечеркнули достижения президента США Дональда Трампа, сказала член Палаты представителей конгресса Нэнси Мейс.

События в Вашингтоне полностью перечеркнули достижения президента США Дональда Трампа, сказала член Палаты представителей конгресса Нэнси Мейс.

По ее словам, наследие американского лидера было сведено на нет. Республиканцам нужно будет заново "отстраивать" свою партию, отметила законодатель.

"Это вызывает чрезвычайное разочарование", — подчеркнула Мейс, которая, как и Трамп, входит в Республиканскую партию.

Она считает, что беспорядки в Вашингтоне начались из-за того, что миллионы американцев были введены в заблуждение администрацией Соединенных Штатов. Трамп и его однопартийцы уверяли, что голоса выборщиков могут пересмотреть в конгрессе, однако этого не произошло, заключила Мейс.