Более 50 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне

Свыше 50 полицейских получили ранения во время беспорядков у Капитолия в Вашингтоне. Об этом в четверг рассказали местные правоохранители.

Свыше 50 полицейских получили ранения во время беспорядков у Капитолия в Вашингтоне. Об этом в четверг рассказали местные правоохранители.

Несколько служителей порядка получили серьезные ранения, говорится в сообщении пресс-службы полиции Капитолия. Всего ранения получили более 50 полицейских. Некоторых из них госпитализировали в ближайшие медучреждения. В результате беспорядков погибли четыре человека.