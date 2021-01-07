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19:25   7 Января 2021
Происшествия

Более 50 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне

Более 50 правоохранителей пострадали в ходе беспорядков в Вашингтоне

Свыше 50 полицейских получили ранения во время беспорядков у Капитолия в Вашингтоне. Об этом в четверг рассказали местные правоохранители.

Несколько служителей порядка получили серьезные ранения, говорится в сообщении пресс-службы полиции Капитолия. Всего ранения получили более 50 полицейских. Некоторых из них госпитализировали в ближайшие медучреждения. В результате беспорядков погибли четыре человека.

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