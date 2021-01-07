Предприниматель Илон Маск стал самым богатым человеком на планете

Глава компании SpaceX Илон Маск вышел на первую строчку в списке богатейших людей мира, сообщило издание CNBC.

Глава компании SpaceX Илон Маск вышел на первую строчку в списке богатейших людей мира, сообщило издание CNBC.

Уточняется, что состояние Маска увеличилось до 185 млрд долларов на фоне роста стоимости акций Tesla на фондовых биржах.

Стоит отметить, что на втором месте в списке богатейших людей сейчас находится директор компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 184 млрд долларов.