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18:45   7 Января 2021
Политика

Reuters: директор по РФ в Совете нацбезопасности США сложил свои полномочия

Reuters: директор по РФ в Совете нацбезопасности США сложил свои полномочия

Старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности (СНБ) при Белом доме Райан Тулли покинул пост на фоне протестов в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, как ожидается, в скором времени о своей отставке объявит еще ряд чиновников СНБ.

"Мне сказали, что он покинул пост на фоне вчерашних событий в Капитолии", — заявила старший репортер Белого дома в Bloomberg News Дженнифер Джейкобс.

Позже эти данные подтвердил в своем Twitter журналист телеканала CNN Александр Маркардт.

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#сша #вашингтон #Талли

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