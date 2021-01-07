18:45 7 Января 2021Политика
Reuters: директор по РФ в Совете нацбезопасности США сложил свои полномочия
Старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности (СНБ) при Белом доме Райан Тулли покинул пост на фоне протестов в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters.
Старший директор по России и европейским делам Совета нацбезопасности (СНБ) при Белом доме Райан Тулли покинул пост на фоне протестов в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters.
По информации агентства, как ожидается, в скором времени о своей отставке объявит еще ряд чиновников СНБ.
"Мне сказали, что он покинул пост на фоне вчерашних событий в Капитолии", — заявила старший репортер Белого дома в Bloomberg News Дженнифер Джейкобс.
Позже эти данные подтвердил в своем Twitter журналист телеканала CNN Александр Маркардт.