Умер народный артист России Валерий Хлевинский

Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МХТ имени А. П. Чехова.

Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МХТ имени А. П. Чехова.

Уточняется, что прощальная церемония состоится 11 января. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Народный артист получил широкую известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега".