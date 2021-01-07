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18:45   7 Января 2021
Происшествия

Умер народный артист России Валерий Хлевинский

Умер народный артист России Валерий Хлевинский

Народный артист России, актер и педагог Валерий Хлевинский скончался на 78-м году жизни. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МХТ имени А. П. Чехова.

Уточняется, что прощальная церемония состоится 11 января. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Народный артист получил широкую известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как "Вся королевская рать", "Большая перемена", "Берега".

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