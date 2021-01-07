Финские власти продлили ограничения на въезд из-за COVID-19

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в Финляндию продлили до 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на въезд в Финляндию продлили до 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба финского правительства.

Пандемию пока не удалось остановить, поэтому было принято решение о продлении ограничений на границе, говорится в заявлении. Финские власти также решили возобновить запрет на въезд в страну гражданам из Японии и Южной Кореи. Граждане государств, где количество зараженных не превышало 25 на 100 тыс. жителей, могли посещать Финляндию без необходимости соблюдать самоизоляцию.

На данный момент в эту страну могут въехать только те россияне, у которых там находятся близкие родственники. Кроме того, разрешает допуск при неотложных семейных обстоятельствах, например, рождение ребенка или собственная свадьба. Владельцы недвижимости в Финляндии тоже могут вернуться в страну, если жилье требует срочного ремонта.