Горбачев считает, что истинная причина беспорядков в США станет ясна позже

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал протесты в США, которые прошли в американской столице 6 января.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал протесты в США, которые прошли в американской столице 6 января.

Как считает Горбачев, прошедшие беспорядки поставили под вопрос судьбу США как государства. По словам бывшего политика, ему ясно, кем был заранее разработан штурм конгресса.

"Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано", — цитирует Горбачева "Интерфакс".

Бывший президент СССР уверен, что вскоре в мире случится поворот, из-за которого гонка вооружений сойдет на нет, так как новое поколение поймет ее бесполезность и смертоносность. Также Горбачев рассказал, что написал книгу под названием "Я остаюсь оптимистом".