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19:03   7 Января 2021
Весь мир

Соловьев высмеял заявление Зеленского о штурме Капитолия в США

Соловьев высмеял заявление Зеленского о штурме Капитолия в США

Российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в США. Об этом он написал в Telegram-канале.

Ранее Зеленский осудил беспорядки, которые произошли в американской столице Вашингтоне в ночь с 5 на 6 января. Тогда сторонники действующего лидера США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, где планировалось официально утвердить избрание демократа Джо Байдена.

Соловьев высмеял заявление Зеленского о штурме Капитолия в США

Во время беспорядков протестующие проникли внутрь здания, законодателей пришлось эвакуировать. В результате столкновений погибли четыре человека.

Произошедший захват Капитолия Зеленский назвал «ужасным нападением». Своей реакцией он поделился в Twitter.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США», — написал он.

На это заявление с иронией отреагировал Владимир Соловьев:

«То есть Зеленский все-таки против Майдана?».

Кроме того, украинский лидер приветствовал решение США об утверждении итогов президентских выборов в пользу Байдена.

«Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», — добавил он.

Между тем, Сенат и Палата представителей Конгресса США официально утвердили победу Джо Байдена. По результатам обсуждения, демократ получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков — 306. Действующему лидеру США Трампу досталось только 232 голоса.

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