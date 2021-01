Соловьев высмеял заявление Зеленского о штурме Капитолия в США

Ранее украинский лидер осудил беспорядки в Вашингтоне, назвав штурм Конгресса США «ужасным нападением».

Российский телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в США. Об этом он написал в Telegram-канале.

Ранее Зеленский осудил беспорядки, которые произошли в американской столице Вашингтоне в ночь с 5 на 6 января. Тогда сторонники действующего лидера США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса, где планировалось официально утвердить избрание демократа Джо Байдена.

Во время беспорядков протестующие проникли внутрь здания, законодателей пришлось эвакуировать. В результате столкновений погибли четыре человека.

Произошедший захват Капитолия Зеленский назвал «ужасным нападением». Своей реакцией он поделился в Twitter.

We strongly condemn the unprecedented violence against the US Congress. We are inspired by the resilience of this world’s oldest & greatest democratic institution that within mere hours of this horrific attack held a historic session that affirmed the will of the American people