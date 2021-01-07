Премьер-министр Японии объявил о введении режима ЧС из-за COVID-19

Японские власти пошли на ужесточение ограничений ввиду стремительного распространения нового коронавируса.

Японские власти пошли на ужесточение ограничений ввиду стремительного распространения нового коронавируса.

Есихидэ Суга объявил о режиме ЧС на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией. По словам политика, с 8 января по 7 февраля в японской столичной зоне Большого Токио вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили местные СМИ.

В так называемый Большой Токио входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Общее количество населения в регионе составляет 37,2 млн человек. Согласно режиму ЧС, заведения общепита призовут сократить время работы, а местные компании попросят перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Жителей Большого Токио власти попросят не выходить из дома без необходимости. Кроме того, японское правительство планирует приостановить программы развития внутреннего туризма Go To Travel.