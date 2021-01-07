Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:13   7 Января 2021
Политика

Украинские СМИ раскритиковали позицию Зеленского по протестам в США

Украинские СМИ раскритиковали позицию Зеленского по протестам в США

Украинские СМИ выступили с критикой президента страны Владимира Зеленского за его комментарий на тему протестов в США.

В частности, позицию президента осудило издание "Страна.ua", журналисты которого напомнили Зеленскому о событиях на Майдане в 2014 году.

"Риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная: он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США — "это другое", — иронизируют журналисты.

Ранее Зеленский осудил штурм здания Конгресса США, который совершили сторонники президента Америки Дональда Трампа 6 января. В Twitter политик назвал произошедшее "ужасным нападением". О погибших протестующих Зеленский не упомянул.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #украина #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров