Протестующих в Капитолии в США будут судить «за кровавую бойню» уже сегодня

Первые судебные заседания после штурма Капитолия пройдут 7 января, сообщает Reuters.

Некоторые сторонники президента США Дональда Трампа, штурмовавшие вчера Капитолий, предстанут перед судом уже 7 января, сообщает Reuters.

Полиция активизировала поиск бунтовщиков — ранее полицейские утверждали, что в штаб-квартирах республиканского и демократического национальных комитетов были найдены два взрывных устройства, а в автомобиле одного из протестующих лежали бутылки с зажигательной смесью.

Начальник полиции Вашингтона Роберт Конти заявил, что 47 из 52 арестованных на территории Капитолия проходят по делу о нарушении комендантского часа, еще несколько человек обвиняются в ношении запрещенного огнестрельного оружия. Три человека из числа демонстрантов скончались в реанимации. Ранения получили 14 полицейских, двое остаются в больнице.

Имя одной из двух убитых охраной Капитолия женщин Конти во время пресс-конференции не назвал, объяснив журналистам, что ближайших родственников погибшей еще не известили о ее кончине. Тем не менее, прессе имена этих жертв уже известны — это ветеран ВВС США Эшли Бэббит и сторонница Трампа Роберта Паулсен.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подчеркнула, что полиция обратится за помощью к общественности в выявлении бунтовщиков, многие из которых позировали для фотографий внутри Капитолия. На видео в социальных сетях их можно увидеть без масок.

«Будем начеку. Мы думаем, что некоторые из них [протестующих, — прим.ред.] должны понести ответственность за кровавую бойню», — заявила Баузер.

ФБР уже попросило американцев присылать спецслужбе подсказки — изображения, видеозаписи и другую информацию, чтобы помочь агентами идентифицировать людей, «активно подстрекающих к насилию».

Подробнее о том, что случилось в США 6 января, читайте в статье «Штурм Капитолия в США: раскол во власти, сенаторы в противогазах и четверо убитых».