Администрация Трампа трещит по швам. Чиновники массово подают в отставку

Об уходе с постов задумались не только в кабинете Трампа, но и в кругу его супруги — Мелании Трамп.

Штурм американского Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа уже окрестили «национальной трагедией» и «величайшим позором» для нации.

Между тем на фоне протестных волнений дала трещину и администрация республиканца. Заместитель Трампа Майк Пенс не поддержал намерения главы Белого дома оспорить результаты прошедших выборов, а ряд чиновников заявил о возможном уходе в отставку.

Окончательное решение об отставке в связи с беспорядками в Вашингтоне принял заместитель помощника президента Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер. Бывший американский журналист и офицер морской пехоты США занял пост в Белом доме 22 сентября 2019 года. При Трампе Поттингер работал над политикой администрации в отношении Китая.

Помимо Поттингера в отставку могут уйти советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и помощник главы государства, отвечающий за политическую координацию в Белом доме, Крис Лидделл.

Причина таких настроений едина: поведение Трампа в связи со штурмом демонстрантов Конгресса США. Именно этот орган был призван утвердить в среду, 6 января, итоги прошедших выборов президента Америки. Трамп призвал сторонников идти к Конгрессу, а после атаки здания не осудил их, а только попросил не прибегать к насилию.

До сих пор сам О’Брайен отстаивал политику поддержания мира с помощью силовых операций и всячески критиковал администрацию экс-лидера США Барака Обамы за склонность к дипломатическим методам решения международных проблем.

Однако теперь ранее убежденный сторонник Трампа похвалил поведение вице-президента Майка Пенса. Последний отказался поддержать главу Белого дома и оспорить результаты прошедшей избирательной кампании.

I just spoke with Vice President Pence. He is a genuinely fine and decent man. He exhibited courage today as he did at the Capitol on 9/11 as a Congressman. I am proud to serve with him.