Администрация Трампа трещит по швам. Чиновники массово подают в отставку

Об уходе с постов задумались не только в кабинете Трампа, но и в кругу его супруги — Мелании Трамп.

Штурм американского Капитолия сторонниками действующего президента страны Дональда Трампа уже окрестили «национальной трагедией» и «величайшим позором» для нации.

Между тем на фоне протестных волнений дала трещину и администрация республиканца. Заместитель Трампа Майк Пенс не поддержал намерения главы Белого дома оспорить результаты прошедших выборов, а ряд чиновников заявил о возможном уходе в отставку.

Trump adviser resigns and two other senior officials consider quitting https://t.co/xKnXRhVFXI — Guardian US (@GuardianUS) January 7, 2021

Окончательное решение об отставке в связи с беспорядками в Вашингтоне принял заместитель помощника президента Трампа по национальной безопасности Мэттью Поттингер. Бывший американский журналист и офицер морской пехоты США занял пост в Белом доме 22 сентября 2019 года. При Трампе Поттингер работал над политикой администрации в отношении Китая.

«Поттингер сообщил, что у него не было сомнений в принятом решении», — заявили в CNN.

Помимо Поттингера в отставку могут уйти советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен и помощник главы государства, отвечающий за политическую координацию в Белом доме, Крис Лидделл.

Причина таких настроений едина: поведение Трампа в связи со штурмом демонстрантов Конгресса США. Именно этот орган был призван утвердить в среду, 6 января, итоги прошедших выборов президента Америки. Трамп призвал сторонников идти к Конгрессу, а после атаки здания не осудил их, а только попросил не прибегать к насилию.

До сих пор сам О’Брайен отстаивал политику поддержания мира с помощью силовых операций и всячески критиковал администрацию экс-лидера США Барака Обамы за склонность к дипломатическим методам решения международных проблем.

Однако теперь ранее убежденный сторонник Трампа похвалил поведение вице-президента Майка Пенса. Последний отказался поддержать главу Белого дома и оспорить результаты прошедшей избирательной кампании.

I just spoke with Vice President Pence. He is a genuinely fine and decent man. He exhibited courage today as he did at the Capitol on 9/11 as a Congressman. I am proud to serve with him. — Robert C. O'Brien (@robertcobrien) January 6, 2021

«Я только что говорил с вице-президентом Пенсом. Он действительно прекрасный и порядочный человек. Сегодня он проявил мужество, как и в Капитолии 11 сентября, будучи конгрессменом. Я горжусь тем, что служу вместе с ним», — написал О’Брайен в Twitter.

Раскол внутренних кругов кабинета Трампа подтвердил и глава администрации Пенса Марк Шорт. По словам Шорта, действующий президент США запретил ему посещать Белый дом, обвинив в том, что он дал совет Пенсу относительно требования Трампа отменить результаты выборов.

Об отставке заявили и в кругу первой леди Мелании Трамп — ее два главных помощника, среди которых — давняя сторонница Трампа, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома, Стефани Гришем. Секретарь по протокольным вопросам Анна Кристина Нисета также подала в отставку.

«Глубоко обеспокоенная» штурмом Капитолия заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз также заявила, что готова оставить свой пост.

«Для меня было честью служить в администрации Трампа, и я горжусь политикой, которую мы проводили. Как человек, работавший в залах Конгресса, я была глубоко встревожена тем, что увидела сегодня. Я немедленно ухожу со своей должности. Наша нация нуждается в мирной передаче власти», — призвала политик.

Между тем, по данным американских СМИ, ряд высокопоставленных чиновников администрации Трампа и вовсе начали говорить о применении 25-й поправки Конституции США. Согласно ей, пост президента займет вице-президент страны. Более того, возрастают призывы о втором импичменте, чтобы не дать Трампу снова баллотироваться на государственную должность.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Сейчас в городе введен комендантский час. Режим ЧС продлили на 15 суток — до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Режим будет действовать до 15:00 (23:00 мск) 21 января.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала, что ожидает Трампа и Байдена после произошедших в стране протестов.

О том, что Дональда Трампа предала его администрация, сообщило издание Axios. Согласно их данным, чиновники от Республиканской партии готовы на «радикальные шаги», включая импичмент.