Внутренняя разведка США собирает сведения о зачинщиках протестов

Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой предоставить информацию о зачинщиках беспорядков.

Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой предоставить информацию о зачинщиках беспорядков.

Речь идет о попытке захвата Капитолия и демонстрациях в прилегающем к нему районе Вашингтона, которые прошли 6 января. Американская разведка обрабатывает визуальную информацию с цифровых носителей и устные сообщения о произошедшем.

"Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности", — указано в сообщении.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа в среду штурмовали здание Конгресса США. По сведениям правоохранителей, в ходе беспорядков задержаны более 50 человек.