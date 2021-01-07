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17:53   7 Января 2021
Общество

Внутренняя разведка США собирает сведения о зачинщиках протестов

Внутренняя разведка США собирает сведения о зачинщиках протестов

Федеральное бюро расследований (ФБР) обратилось к американским гражданам с просьбой предоставить информацию о зачинщиках беспорядков.

Речь идет о попытке захвата Капитолия и демонстрациях в прилегающем к нему районе Вашингтона, которые прошли 6 января. Американская разведка обрабатывает визуальную информацию с цифровых носителей и устные сообщения о произошедшем.

"Нашей целью является обеспечение конституционного права граждан на протест путем защиты каждого от насилия и другой криминальной активности", — указано в сообщении.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа в среду штурмовали здание Конгресса США. По сведениям правоохранителей, в ходе беспорядков задержаны более 50 человек.

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#сша #фбр #протесты

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