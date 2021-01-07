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17:22   7 Января 2021
Политика

"Кто бы мог подумать?": Лукашенко отреагировал на штурм Капитолия в США

"Кто бы мог подумать?": Лукашенко отреагировал на штурм Капитолия в США

Штурм здания Конгресса США стал событием, о котором никто не мог подумать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

О беспорядках в Вашингтоне, во время которых сторонники американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, Лукашенко высказался во время посещения храма Воздвижения Креста Господня.

"Кто бы мог подумать, что сегодня в ночь по-нашему будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто", — подчеркнул Лукашенко.

Глава республики осудил протесты, отметив, что "плохо, когда идут на штурм и гибнут люди".

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#сша #капитолий #лукашенко

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