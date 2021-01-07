Стали известны сроки возобновления работ по строительству "Северного потока — 2"

Компания Nord Stream 2 AG заявила о скором начале работ по укладке труб газопровода "Северный поток — 2".

Компания Nord Stream 2 AG заявила о скором начале работ по укладке труб газопровода "Северный поток — 2".

Согласно тексту сообщения, оператор проекта приступит к работе в исключительной экономической зоне Дании 15 января.

Датское энергетическое агентство уже получило от Nord Stream 2 AG план и расписание предстоящих работ по реализации российского энергетического проекта.