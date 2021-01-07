17:00 7 Января 2021Экономика
Стали известны сроки возобновления работ по строительству "Северного потока — 2"
Компания Nord Stream 2 AG заявила о скором начале работ по укладке труб газопровода "Северный поток — 2".
Компания Nord Stream 2 AG заявила о скором начале работ по укладке труб газопровода "Северный поток — 2".
Согласно тексту сообщения, оператор проекта приступит к работе в исключительной экономической зоне Дании 15 января.
Датское энергетическое агентство уже получило от Nord Stream 2 AG план и расписание предстоящих работ по реализации российского энергетического проекта.