Израиль может закупить еще 20 американских истребителей F-35

Израильское руководство рассматривает возможность приобретения третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

Израильское руководство рассматривает возможность приобретения третьей эскадрильи истребителей пятого поколения F-35.

Об этом рассказал министр обороны страны Бени Ганц. Глава оборонного ведомства выразил надежду на то, что Израиль заключит контракт на поставку партии истребителей F-35 до 20 января 2021 года, до отставки действующего президента США Дональда Трампа.

"Без сомнения, нам нужно расширить арсенал F-35. Сейчас у нас две эскадрильи. Я думаю, что мы расширим его. Именно об этом я и просил американцев… Я бы купил еще одну эскадрилью F-35, а затем изучил, что делать с балансом — продолжать расширять F-35 или перейти на F-15", — сказал Ганц.

На сегодняшний день Израиль располагает двумя эскадрильями истребителей F-35 американского производства, общее число самолетов составляет 50 единиц.

О том, сколько самолетов Израиль планирует закупить на этот раз, Ганц не сообщил. Однако есть информация о том, что рассматривается поставка 20 единиц техники, если Израиль сумеет выделить требуемую сумму.

Техническое содержание самолетов F-35 обойдется дороже, чем обслуживание F-16, стоящих на вооружении ВВС Израиля.