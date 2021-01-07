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16:52   7 Января 2021
Армия

Турецкий обозреватель перечислил уникальные особенности танка Т-14 "Армата"

Турецкий обозреватель перечислил уникальные особенности танка Т-14 "Армата"

Обозреватель А. Хазар оценил танк Т-14 "Армата", отметив, что машина создана на совершенно новой технической базе, которая выходит за рамки советской и западной школ танкостроения.

Материал опубликовало турецкое онлайн-издание SavunmaSanayiST. Российский танк "Армата" имеет уникальную конструкцию и является единственной моделью среди современных ОБТ, которая имеет беспилотную башню.

Подобный танк пытались создать американские разработчики в 1980-х годах. Однако у них возникли определенные сложности: на выходе могла получиться довольно громоздкая машина, склонная к частым поломкам.

Россия же справилась с задачей: "Армата" не менее мощная, чем Leopard 2 и M1 Abrams, однако обладает более легким весом — всего 48 тонн. Т-14 отличается маневренностью, скоростью и повышенной защитой.

Турецкий эксперт предположил, что броня Т-14 состоит из пяти слоев: основной сварной конструкции из броневой стали, композитной брони, усиливающей базовую конструкцию, защитной решетки от противотанковых боеприпасов, модулей реактивной брони "Малахит" в лобовой проекции и системы защиты "Афганит". Впрочем, это лишь догадки, российские военные не раскрывают секрет Т-14. Турецкий эксперт отмечает, что танки Т-14 обладают чрезвычайно высокими характеристиками и развитыми технологиями.

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#армата #минобороны рф #т-14

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