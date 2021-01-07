Вирусолог назвал лучшее время для вакцинации от COVID-19

Экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал, когда можно делать прививку переболевшим коронавирусом.

Экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал, когда можно делать прививку переболевшим коронавирусом.

Чепурнов заявил, что оптимальный период для прививки наступит тогда, когда количество антител снизится до показателей серой зоны.

По словам научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины, у всех производителей тестов на антитела есть так называемая "серая зона", когда результат теста не положительный и не отрицательный. Когда показатель антител в крови потенциально вакцинируемого россиянина приблизится к этой зоне, время для введения вакцины считается наиболее подходящим.