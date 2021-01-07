Акции японских компаний показали рост на фоне нестабильности в США

Основные индексы Токийской фондовой биржи выросли в ходе торгов на национальной бирже. Рост совпал с протестами в Вашингтоне.

Основные индексы Токийской фондовой биржи выросли в ходе торгов на национальной бирже. Рост совпал с протестами в Вашингтоне.

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, отражающий колебания стоимости ценных бумаг 225 крупнейших компаний страны, поднялся на 1,6% до 27 490,13 пунктов. Индекс TOPIX, который рассчитывается на основе курсов акций всех компаний первой секции фондовой биржи, увеличился на 1,68% до 1826,3 пунктов.

Рост фондового рынка вызван интересом японских инвесторов к ситуации в США. Нестабильная политическая обстановка в Вашингтоне дает дополнительные возможности для спекуляции на рисковых активах. Также японские игроки бирж надеются на модернизацию американской экономики и скорый выход страны из "коронавирусного" кризиса.