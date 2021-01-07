ФЗНЦ назвал подрывом основ демократии происходящее в США

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал массовые протесты в США, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал массовые протесты в США, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

Как указывается в официальном комментарии, организация выражает крайнюю обеспокоенность процессами, происходящими сейчас в США. В Фонде назвали недопустимым подавление мирных протестов силовым образом, особенно когда есть жертвы.

"Все, что сейчас происходит в США, подрывает основы демократии как института власти. Выборы должны быть честными и открытыми, а недовольных ими не должны убивать полицейские", — говорится в заявлении ФЗНЦ.

В организации напомнили, что американцы всегда открыто осуждали подобные действия и называли их произволом, но сейчас в их стране происходит то же самое. ФЗНЦ напомнил, что власти США продвигали политику санкционных ограничений в отношении тех стран, где происходило подобное кровопролитие, но сейчас они молчат.

Представители ФЗНЦ обратились к посольству США с просьбой прокомментировать ситуацию и дать оценку случившемуся, а также призвать силовиков воздержаться от насилия. В Фонде напомнили, что право на собрание и мирный протест являются законными демократическими правами граждан.