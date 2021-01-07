Володин указал на проблемы демократии в США

Председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин отреагировал на обострившуюся политическую ситуацию в США.

Председатель Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин отреагировал на обострившуюся политическую ситуацию в США.

Согласно тексту сообщения, столкновения между сторонниками демократов и республиканцев в Вашингтоне требуют серьезной оценки.

Кроме того, по мнению председателя Госдумы, россиянам, которые любят ссылаться на продвигаемые США "стандарты демократии", непременно придется сделать переоценку своих политических взглядов.