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15:16   7 Января 2021
Экономика

Курс биткоина обновил исторический рекорд

Курс биткоина обновил исторический рекорд

Стоимость самой популярной мировой криптовалюты впервые в истории превысила 37 тысяч долларов.

По данным экономического портала CoinMarketCap, цена биткоина некоторое время составляла 37 002 доллара. Позже курс вновь понизился.

Стоит отметить, что на долю биткоина приходится примерно 68,5% всего глобального рынка криптовалют. В декабре прошлого года его курс достиг исторического на тот момент максимума в 20 042 доллара. С тех пор стоимость валюты продолжает расти.

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