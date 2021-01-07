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15:12   7 Января 2021
Политика

Глава МИД Украины выразил обеспокоенность событиями в Вашингтоне

Глава МИД Украины выразил обеспокоенность событиями в Вашингтоне

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об обеспокоенности на фоне митингов в Вашингтоне, а также призвал восстановить верховенство права в ближайшее время.

Министр выразил уверенность, что демократия Соединенных Штатов справится с этим вызовом. Кулеба подчеркнул, что сложившаяся ситуация важна не только для американской стороны, но и для Украины. Об этом он рассказал в социальной сети Twitter.

"Обеспокоен событиями в Вашингтоне<...>Восстановить верховенство права и демократических процедур нужно как можно быстрее", — подчеркнул глава МИД Украины.

Ранее митингующие, которые собрались в столице страны в поддержку действующего лидера США Дональда Трампа, ворвались в здание конгресса. Американцы прервали заседание, которое должно было утвердить победу избранного президента Джо Байдена.

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#сша #мид украины #кулеба

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