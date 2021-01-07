«День потрясения». Сможет ли Байден успокоить американскую нацию

Рассказываем, как штурм Капитолия отразится на действующем президенте США Дональде Трампе и его преемнике Джо Байдене.

На фоне массовых протестов, сорвавших заседание Конгресса, в США обеспокоились будущим американской демократии. Издание The Wall Street Journal назвало произошедшие события настоящим «потрясением», которое разом обрушилось на два президентства, две партии и одну нацию.

The efforts of President-elect Joe Biden to calm and unify the nation have become more complex, writes @GeraldFSeib https://t.co/ABmcUgO1is — Capital Journal (@WSJPolitics) January 6, 2021

В ночь с 6 на 7 января несогласные с победой избранного президента Джо Байдена и перевесом демократов в Сенате США начали штурмовать Капитолий. Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа ворвались в здание. К ночи в Вашингтоне был введен комендантский час, а законодателей поместили под охрану.

Целые сутки незыблемые демократические институты Америки были охвачены сценами политического насилия. Однако последствия будут проявляться еще в течение многих последующих лет, уверен журналист Джеральд Сейб.

С этих пор республиканцы вряд ли смогут расценивать Дональда Трампа как лидера партии. К тому же авторитет самой политической силы, строго следующей закону и порядку, был значительно подорван в ходе протестов.

В не менее сложной ситуации оказался и избранный лидер США Джо Байден. Теперь успокоить и объединить американскую нацию стало сложнее. Готовность сторонников Трампа силой взять Капитолий продемонстрировала глубокие сомнения в легитимности нового избранника и непринятие его в качестве президента.

Между тем, продолжает автор, тот ужас, который испытало большинство американцев, может заставить всех отойти от раскольнического политического поведения и с новыми силами начать искать точки соприкосновения.

В какой-то мере штурм Капитолия придал призывам Байдена отойти от «горькой политики» последних нескольких лет новую актуальность, отмечает Сейб. Ранее Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне — это не протест, а настоящий «мятеж». Кроме того, он выразил огорчение, что американская нация, долго шедшая путем демократии и надежды, «пришла к таким темным временам».

«Наша работа в следующие годы должна быть посвящена восстановлению демократии, уважения и достоинства, верховенства права. Она должна заключаться в том, чтобы заботиться друг о друге, решать проблемы, а не разжигать ненависть и хаос», — призвал избранный президент.

Впрочем, до сих пор остается неясным, как страна отреагирует на протестные волнения за пределами Вашингтона.

«Будут ли избиратели по обе стороны от партийного разногласия теперь рассматривать компромисс и консенсус как более предпочтительные, чем продолжающиеся глубокие разногласия, или они будут рассматривать события дня как дополнительное свидетельство того, как далеки они от соотечественников, с которыми они не согласны?» — размышляет журналист.

Второй тур выборов в Сенат США проходил 5 января в соответствии с мандатом Конституции. В Джорджии подвели итоги второго тура выборов в верхнюю палату Конгресса, где оба места достались демократам. Если результаты подтвердятся, то демократы будут контролировать Сенат и Палату представителей.

В свою очередь, Дональд Трамп выступил на открытом митинге, где заявил: «Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не уступим». Там же он призвал толпу сторонников маршировать прямиком к Капитолию.

???? NTD LIVE: Trump Joins 'March to Save America' Rally (Jan. 6) https://t.co/Hczt1OBHGy — NTD News (@news_ntd) January 6, 2021

Впрочем, намерения президента не поддержал его заместитель Майк Пенс, который решил бросить вызов пожеланиям начальника. Как не раз отмечал американский лидер, у вице-президента есть полномочия, чтобы «признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом».

Тем временем Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Согласно результатам обсуждения, демократ получил больше 270 необходимых для избрания голосов выборщиков — у него 306. Действующему лидеру США Трамп досталось только 232 голоса.