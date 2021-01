«День потрясения». Сможет ли Байден успокоить американскую нацию

Рассказываем, как штурм Капитолия отразится на действующем президенте США Дональде Трампе и его преемнике Джо Байдене.

На фоне массовых протестов, сорвавших заседание Конгресса, в США обеспокоились будущим американской демократии. Издание The Wall Street Journal назвало произошедшие события настоящим «потрясением», которое разом обрушилось на два президентства, две партии и одну нацию.

The efforts of President-elect Joe Biden to calm and unify the nation have become more complex, writes @GeraldFSeib https://t.co/ABmcUgO1is