Пригожин указал на стремление политических элит США дурачить весь мир

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал беспрецедентные беспорядки в столице США Вашингтоне.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал беспрецедентные беспорядки в столице США Вашингтоне.

Пресс-служба "Конкорда" опубликовала реакцию бизнесмена Пригожина на происходящие в США протесты и демонстрации. Комментарий предпринимателя размещен на странице компании в социальной сети "ВКонтакте".

"Товарищи американцы, сегодня политическая элита США превратила вашу страну в цирк и потеряла хоть какое-то право советовать другим странам, по каким правилам им жить", — заявил Пригожин.

Евгений Пригожин подчеркнул, что в Америке между обычными гражданами нет никаких противоречий, другое дело — правящие элиты, которые расхищают бюджетные деньги и борются за возможность печатать триллионы долларов для того, чтобы дурачить весь мир.

"Еще недавно протестующие в Белоруссии были героями, а сегодня вы стреляете в собственных граждан", — отметил предприниматель.

Пригожин посоветовал гражданам США, если они действительно хотят демократии, провести честные выборы, пригласив международных наблюдателей и сделав процесс максимально прозрачным и понятным.

"Либо назначьте Цукерберга и Сороса "царем и царицей США". Кто мальчик, кто девочка пускай разберутся сами", — добавил он.

В заключение петербургский бизнесмен выразил наилучшие пожелания простому американскому народу и "презрение к ненасытной американской элите".

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев ранее оценил обстановку в охваченных протестами США. Он заявил, что "праздник демократии окончился".