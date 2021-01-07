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14:23   7 Января 2021
Политика

МИД РФ назвал архаичной выборную систему в США

МИД РФ назвал архаичной выборную систему в США

Российские дипломаты назвали происходящее у стен Капитолия "внутренним делом США", отметив, что выборная система в Америке устарела.

МИД выразил уверенность, что именно архаичность существующей выборной системы в США стала причиной произошедших в стране беспорядков. По словам источника в ведомстве, текущее положение дел в американском выборном законодательстве не отвечает современным стандартам и создает возможности для нарушений.

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