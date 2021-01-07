Появилась новая информация о состоянии госпитализированного Ланового

Российский актер Василий Лановой может провести все новогодние праздники в больнице после диагностированного коронавируса. Об этом сообщили медицинские специалисты.

Российский актер Василий Лановой может провести все новогодние праздники в больнице после диагностированного коронавируса. Об этом сообщили медицинские специалисты.

После госпитализации директор актера уверял, что его выпишут домой в течение нескольких дней. Однако 7 января стало очевидно, что лечение актера по каким-то причинам затягивается. Согласно первым анализам 86-летней звезды, у него было выявлено пятипроцентное поражение легких. Врачи сообщили, что организм пенсионера довольно стоически переносит болезнь, что вселяет надежду на лучший исход лечения.

Спустя неделю медицинские специалисты оценивают состояние звезды советских экранов как среднетяжелое, но стабильное. Дышит Лановой без помощи кислородной маски. Давление и уровень сатурации в норме. Однако, несмотря на неплохие показатели, врачи не планируют отпускать актера домой в ближайшие дни, сообщает издание "Дни.ру".

Вместе с Лановым в больнице проводит время и его супруга Ирина Купченко. После обследований у нее не было выявлено поражение легких, но она все же решила остаться, чтобы ухаживать за мужчиной.