США перебросят военные силы в Арктику, чтобы «проучить» Россию

США намерены патрулировать берега РФ в Арктике, но признают, что русский Север им не по зубам.

Военно-морской флот США организует постоянный патруль вблизи российских берегов в Арктике, бросая вызов «давлению Москвы» в регионе, сообщил глава американского ВМФ Кеннет Брейтуэйт.

«Вы увидите, что ВМФ США будет снова действовать за полярным кругом на постоянной основе», — отметил Брейтуэйт в своем, вероятно, последнем интервью перед сменой администрации президента США 20 января.

США развернули новый план по арктической стратегии ВМС США. Согласно документам, американские корабли будут «более напористыми» в повседневных операциях по всему миру, в качестве противодействия «российскому и китайскому авантюризму».

Журналист издания Breaking Defense спросил у Брейтуэйта, должны ли США начать операции по обеспечению «свободы судоходства» у северного побережья России.

«Эта примерно та же ситуация, что и в Южно-Китайском море. Соединенные Штаты заявляют о своем праве обеспечивать свободу судоходства и проводить операции в международных водах», — ответил глава ВМФ.

Чиновник отметил, что флот США намерен идти в Баренцево море и к Кольскому полуострову, чтобы Штаты «больше присутствовали в этой части мира». Там американские ВМС будут «гарантировать партнерам» свободу судоходства по Северному морскому пути, преимущественно используемому Россией.

Брейтуэйт добавил, что международные воды в Арктике «не принадлежат» России, и поэтому Америка будет действовать более напористо, как и полагается «доминирующей военно-морской силе в мире».

Российская помеха

В докладе подчеркивается, что Россия вкладывает «значительные средства» в укрепление оборонного и экономического сектора в Арктике с «последующей многослойной милитаризацией своего северного фланга».

Вашингтон обвиняет Москву в проведении «эскалационных и непрозрачных военных операций» и «незаконном регулировании морских перевозок» по Северному морскому пути, что якобы подрывает безопасность в регионе.

При этом анонсирование Брейтуэйтом продвижение США на Север контрастирует с реальным положением дел, отмечает корреспондент Breaking Defense. У Штатов нет глубоководных портов на Аляске для ремонта и запуска кораблей ВМС, отсутствует спутниковая связь за полярным кругом, зато имеется лишь один действующий ледокол береговой охраны в противовес полусотне российских ледоколов.

«Трудно понять, как США могут устремиться на Север при таких условиях», — отмечает журналист Breaking Defense.

Брейтуэйт отмечает, что самое сильное преимущество США в арктическом районе — подводные силы. В докладе предусмотрена постройка около 80 подводных лодок в ближайшие годы, что почти в два раза превышает количество уже имеющихся у ВМФ США подлодок. Их на сегодняшний день только 48 единиц.

Именно из-за амбициозных планов по освоению Арктики в центре внимания американской судостроительной промышленности находится создание атомных ледоколов. Правда, возможности у США здесь сомнительные — опыта в конструировании ледоколов у США мало.

Брейтуэйт посетовал, что Китай, который хочет войти в «арктическую игру», тоже строит ледоколы. Причем со скоростью, с какой Штаты не могут сравниться. Но США нашли выход и надеются на аренду кораблей у союзников по НАТО.

«Рассматривая Китай и Россию, доклад повторяет предыдущие заявления Пентагона о том, что обе страны наращивают свои военно-морские силы темпами, превышающими темпы США, но никакого реального пути решения этой проблемы не предлагается», — заключает журналист Breaking Defense.

Ценная Арктика

Северный морской путь, с учетом таяния льдов, — кратчайший путь из Азии в Европу. Сейчас он в полной мере используется Россией — исторически первой страной, начавшей освоение Арктики. РФ использует его для транспортировки сжиженного газа, но не менее активно хотят пользоваться им Китай и Европа. Контроль торговых маршрутов — одна из трех причин, по которым «ледяная пустыня» стала столь желанной территорией для США.

Кроме этого, Арктика остается фактически единственной в мире неосвоенной кладовой полезных ископаемых — углеводородов, нефти, газа, ценных металлов. Все это привлекает внимание американцев, которые традиционно хотят быть первыми там, где речь заходит о материальной выгоде. Третья причина (и в советское время, и сейчас) — Арктика остается кратчайшим путем российских ракет до США. Вашингтону не по нраву быть «на мушке».

И все же Арктика — серьезный регион с суровыми условиями. Лучше всего к нему приспособлена с экономической, военной и исследовательской точки зрения именно Российская Федерация, отмечает военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«Еще десять лет назад там были брошены советские аэродромы и гарнизоны: казалось, что Россия оттуда ушла. А обратное возвращение всегда тяжелое — это Север. Реанимировать там ситуацию гораздо дороже, чем на материке. И возвращение России неприятно удивило США. Россия не только вернула позиции СССР в Арктике, но и сумела построить прекрасные гарнизоны, поставила там соответствующие комплексы. США сразу заявили, что РФ не имеет права их там размещать», — рассказал Дандыкин.

На Западе Россию нередко позиционируют как «захватчицу» региона: о том, почему на самом деле это не так, читайте в нашей статье.