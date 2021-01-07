80-летняя Светличная хотела встретить Новый год с молодым знакомым

Советская и российская актриса Светлана Светличная предполагала, что встретит 2021 год в компании молодого артиста Ивана Николаева.

Советская и российская актриса Светлана Светличная предполагала, что встретит 2021 год в компании молодого артиста Ивана Николаева.

Светлана Светличная отметила Новый год дома. Долгожданный праздник она встретила без младших родственников, отношения с которыми у нее не складывались в 2020 году. Однако актриса не исключала, что компанию ей составит молодой коллега.

В преддверии праздников Светличная объяснила, что не будет украшать главное дерево праздника, так как в ее доме нет детей. Вместо этого она облагородила квартиру сосновыми или еловыми ветвями. Кроме того, артистка допустила, что в праздник она будет окружена вниманием 37-летнего актера Ивана Николаева.

"Для меня он – родственная душа. Он очень умный, интеллигентный и красивый. Я вообще люблю красивых мужчин. Могу их даже чмокнуть!" — высказалась она.

Светлана Афанасьевна называет Николаева своей опорой и поддержкой. В настоящее время неизвестно, осуществила ли Светличная задуманный план в новогоднюю ночь.