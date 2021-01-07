Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие против Конгресса США

Киев решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter.

Киев решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter.

По его словам, украинцев вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который провел историческое заседание после ужасного нападения.

Первым на события в столице Соединенных Штатов отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что “обеспокоен событиями в Вашингтоне”.