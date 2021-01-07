14:09 7 Января 2021Политика
Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие против Конгресса США
Киев решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter.
Киев решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter.
По его словам, украинцев вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который провел историческое заседание после ужасного нападения.
Первым на события в столице Соединенных Штатов отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что “обеспокоен событиями в Вашингтоне”.