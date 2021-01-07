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14:09   7 Января 2021
Политика

Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие против Конгресса США

Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие против Конгресса США

Киев решительно осуждает беспрецедентное насилие против Конгресса США, заявил украинский президент Владимир Зеленский в соцсети Twitter.

По его словам, украинцев вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который провел историческое заседание после ужасного нападения.

Первым на события в столице Соединенных Штатов отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что “обеспокоен событиями в Вашингтоне”.

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