В Киеве ожидают поставку двух катеров Mark VI американского производства

Оборонное ведомство Украины подтвердило, что ожидает поставку боевых патрульных катеров Mark VI из США.

Оборонное ведомство Украины подтвердило, что ожидает поставку боевых патрульных катеров Mark VI из США.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, американские катера будут использоваться для "защиты берегов Черного и Азовского морей".

Согласно отчету пресс-службы Министерства обороны США, первая партия катеров для Украины будет готова к эксплуатации в декабре 2022 года. Строительством занимается компания SAFE Boats International LLC, расположенная в городе Бремертон, что в штате Вашингтон. Стоимость катеров оценивается в 20 миллионов долларов.

Первые два катера на Украину прибудут уже в конце следующего года.

Американский катер Mark VI — скоростное плавсредство, которое используется для защиты прибрежных территорий и патрулирования акватории портов. Образцы, предназначенные для Украины, оснащены орудийными системами MSI Seahawk A2 и МК 44.