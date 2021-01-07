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13:32   7 Января 2021
Общество

Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Эпидемиологическая обстановка стабилизируется в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе селекторного совещания с регионами по коронавирусу.

Зафиксировано снижение темпов заболеваемости инфекцией, дополнила Попова. Показатель заболеваемости за сутки снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения. Уменьшение заражений наблюдается всю последнюю неделю. Лаборатории в стране и государственные медицинские организации смогли удержать охват тестирования на COVID-19 в новогодние праздники.

Актуальную информацию о коронавирусе в России и в мире можно узнать на портале стопкоронавирус.рф. Сведения обновляются и дополняется каждый день.

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#россия #попова #стабилизация #коронавирус

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