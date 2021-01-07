Обновленные правила реализации табака вступают в силу в РФ

Новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков в России вступят в силу с 28 января. Торговля продукцией будет производиться без скидок.

Новые правила торговли устройствами нагревания табака и табачных стиков в России вступят в силу с 28 января. Торговля продукцией будет производиться без скидок.

С января нельзя будет проводить рекламные кампании относительно табачных изделий, так как это побуждает человека купить данную продукцию. Запрещается использование альтернативных табачных товаров в местах, где запрещено курить обычные сигареты.

Помимо этого, под запрет попадет розничная торговля никотином или его производными в случае превышения допустимых объемов вредных веществ в растворе. Изменения в законодательстве могут существенно изменить рынок, так как с него исчезнут одноразовые картриджи для POD-систем и курительные жидкости.

Параллельно изменения вносятся в систему торговли продовольственными товарами. После Рождества начнется поэтапный переход к обязательной маркировке молочной продукции.