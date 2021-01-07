Суд Ирака выдал ордер на арест Трампа по делу об убийстве

Суд в Ираке, уполномоченный расследовать убийство замглавы ополчения страны "Хашд Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа.

Суд в Ираке, уполномоченный расследовать убийство замглавы ополчения страны "Хашд Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса, выдал ордер на арест президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего судебного совета Ирака.

Решение об аресте Трампа было принято по итогам предварительного следствия в рамках поданного заявления семьи Мухандиса. Близкие погибшего потребовали наказать организаторов жестокой расправы. Решение о выдаче ордера на арест принял судья Следственного суда Ар-Расафа. Трампа обвинили в умышленном убийстве.

Также сообщается, что суд продолжит выяснять круг ответственных лиц за организацию убийства генерала КСИР Касема Сулеймани и Мухандиса.