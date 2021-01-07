Трамп может стать фигурантом уголовного дела после штурма Капитолия

Штурм здания конгресса США грозит американскому президенту Дональду Трампу уголовным делом, заявила политолог Наталия Елисеева.

Штурм здания конгресса США грозит американскому президенту Дональду Трампу уголовным делом, заявила политолог Наталия Елисеева.

Большая часть противников действующего лидера, скорее всего, будет добиваться его импичмента. Для этого на Трампа могут "повесить абсолютно всех собак", в том числе ситуацию со штурмом Капитолия, заявила Елисеева в беседе с телеканалом "360". По ее словам, возможно, что главу государства захотят сделать фигурантом уголовного дела о вооруженном восстании, так как захват здания конгресса дело рук его сторонников.

Однако даже в такой ситуации расследование может быть не доведено до конца. Когда место президента США займет Джо Байден, то он может помиловать Трампа в качестве жеста доброй воли и ради показательного выступления, заключила политолог.

Ранее сторонники действующего американского лидера попытались захватить Капитолий в Вашингтоне. В результате инцидента погибли четыре участника штурма.