Джабаров считает, что США сами стали жертвой цветной революции

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал массовые протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал массовые протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

По его словам, в американском обществе произошел очень серьезный раскол, который привел к такому сценарию, сообщил телеканал "360".

"Американцы этот сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах, начиная с Северной Африки, в странах Центральной Азии, они, по сути, получили этот сценарий у себя дома", — сказал он.

Кроме того, сенатор добавил, что события в Вашингтоне нанесли серьезный репутационный ущерб Америке, так как раньше страну воспринимали как эталон торжества закона и демократии. Джабаров также пожелал американцам избежать кровопролития в ходе урегулирования кризисной ситуации.