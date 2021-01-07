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12:33   7 Января 2021
Политика

Джабаров считает, что США сами стали жертвой цветной революции

Джабаров считает, что США сами стали жертвой цветной революции

Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал массовые протесты сторонников действующего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

По его словам, в американском обществе произошел очень серьезный раскол, который привел к такому сценарию, сообщил телеканал "360".

"Американцы этот сценарий цветных революций, который они внедряли во многих странах, начиная с Северной Африки, в странах Центральной Азии, они, по сути, получили этот сценарий у себя дома", — сказал он.

Кроме того, сенатор добавил, что события в Вашингтоне нанесли серьезный репутационный ущерб Америке, так как раньше страну воспринимали как эталон торжества закона и демократии. Джабаров также пожелал американцам избежать кровопролития в ходе урегулирования кризисной ситуации.

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#сша #революция #джабаров

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