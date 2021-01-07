Гвардейцы Прилепина заявили о готовности навести порядок в США

Активисты уверяют, что способны «справится с очисткой Белого Дома», если Национальная гвардия США не сумеет этого сделать.

«Гвардия Захара Прилепина» заявила о готовности очистить Капитолийский холм в США. В Telegram-канале активисты уверяют, что способны «справится с очисткой Белого Дома», если Национальная гвардия США не сумеет этого сделать.

«Нас возмущает позиция американских властей, которые неоднократно поддерживали перевороты в других странах, называя это демократией, но как только волнения начались в США, власти страны сразу назвали это мятежом, призвав на помощь Национальную гвардию», — недоволен двойными стандартами руководитель «Гвардии Захара Прилепина» Сергей Фомченков.

Фомченков безрадостно вспоминает, что протестующих на Майдане американское правительство поддерживало.

«Мы, безусловно, выступаем против технологий "оранжевых" революций, когда прикрываясь результатами выборов меньшинство захватывает власть незаконным путем», — уточняет руководитель гвардии.

Сам Прилепин высказывался о возможности революции в России осенью минувшего года. В большом интервью «Политике Сегодня» писатель уверил, что попытка российского Майдана будет ликвидирована интеллектуальными силами партии «За правду».