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12:23   7 Января 2021
Политика

Глава аппарата первой леди США подала в отставку из-за митингов сторонников Трампа

Глава аппарата первой леди США подала в отставку из-за митингов сторонников Трампа

Глава аппарата первой леди США Мелании Трамп Стефани Гришэм подала в отставку в связи с протестными акциями сторонников действующего президента страны Дональда Трампа в Вашингтоне.

Об этом сообщил телеканал CNN. До этого Гришэм была пресс-секретарем Белого дома, а также директором по коммуникациям администрации главы Соединенных Штатов.

Ранее сторонники Трампа заняли здание Капитолия и сорвали работу двух палат Конгресса по подсчету голосов выборщиков на президентских выборах в государстве. Законодатели были эвакуированы в безопасное место, чтобы продолжить работу.

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