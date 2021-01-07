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15:00   7 Января 2021
Весь мир

Демократия США «захромала на обе ноги». Как мир отреагировал на протесты в Вашингтоне

Демократия США «захромала на обе ноги». Как мир отреагировал на протесты в Вашингтоне

После штурма Капитолия в Вашингтоне продлили режим чрезвычайной ситуации еще на 15 дней — до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщила мэр американской столицы Мюриэл Боузер. По ее словам, угроза общественной безопасности и благополучию жителей округа до сих пор сохраняется.

«Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые продолжат насильственные протесты до инаугурации [избранного президента Джо Байдена — прим. ред.]»,— отметила Боузер.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

Беспорядки в столице Соединенных Штатов не остались без внимания международного сообщества. В России указали на раскол Америки, чья демократия «захромала на обе ноги», а в Европе сцены в Вашингтоне назвали «шокирующими». Не преминули осудить штурм Капитолия и экс-президенты США — Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер.

Россия: «Хромая» демократия

В российском МИД отметили, что причиной раскола США стала архаичная электоральная система, которая не соответствует демократическим стандартам. Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве пожелали американцам с достоинством пережить «этот драматический момент собственной истории».

Схожее мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, народ Америки решил выйти на улицы из-за «самовлюбленности, эксцентричности и авантюризма» Дональда Трампа, а также по причине неясной ситуации с подсчетом голосов на прошедших президентских выборах.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

Сенатор отметил, что теперь у «проигравшей стороны» на выборах появилось достаточно оснований, чтобы обвинить победителей в фальсификациях.

«Американская демократия очевидно захромала на обе ноги», — не сомневается Косачев.

У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоев причин, выводящих людей на улицы: На поверхности - самовлюбленность,...

Опубликовано Константином Косачевым Среда, 6 января 2021 г.

По словам политика, после произошедшего в Вашингтоне США не вправе навязывать кому-либо курс на демократию.

«Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу. Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — написал Косачев.

США: «Национальная трагедия»

Предшественник действующего президента Барак Обама выразил мнение, что Дональд Трамп попросту «подстрекал к насилию в Капитолии». Текущие события политик и вовсе назвал «позором» для США.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, возникшую в результате подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

По его словам, Республиканская партия во главе с Трампом отказалась признать тот факт, что борьба на голосовании была «не особо напряженной». По этой причине протестные волны в Вашингтоне стали закономерным следствием «фэнтезийной интерпретации» президентских выборов, подчеркнул Обама.

Ответственность за произошедшее на Дональда Трампа также возложил 42-й президент США Билл Клинтон. По мнению демократа, беспорядки стали «беспрецедентной атакой» на политические институты США.

«Спичка была зажжена Дональдом Трампом. <...> Нападение было вызвано более чем четырехлетней политикой отравления, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга», — полагает Клинтон.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

Политик назвал состоявшиеся выборы свободными, подсчет голосов справедливым, а результат — окончательным.

Республиканец Джордж Буш-младший сравнил происходящее с оспариванием итогов выборов в банановых республиках — политически нестабильных странах Латинской Америки.

«Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — добавил 43-й президент США.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

В свою очередь экс-лидер Америки Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне «национальной трагедией». Его заявление разместили в Twitter.

«Мы с [супругой — прим. ред.] Розалин опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия, и это не то, кем мы являемся как нация», — подчеркнул он.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

Кроме того, Картер призвал американцев объединить усилия по разрешению возникших разногласий:

«Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет».

Запад: «Это не Америка»

В потрясении от штурма Капитолия находятся и в Евросоюзе. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в Twitter «уважать» результаты выборов 3 ноября.

«Американская демократия оказалась в осаде перед глазами всего мира. Это неслыханное нападение на демократию США, их институты и верховенство закона. Это не Америка», — считает политик.

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель напомнил, что Конгресс США — это «храм демократии», а потому необходимо гарантировать мирную передачу власти избранному президенту Байдену.

«Сцены в Вашингтоне повергают в шок», — добавил он.

По-прежнему верит в силу американской демократии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ждет начала работы с Джо Байденом в качестве следующего лидера США.  

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал события в Вашингтоне «постыдными сценами». Он также призвал к мирной передаче власти.

«США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно», — написал британский премьер в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что произошедшее в Америке вызывает «гнев и печаль». Кроме того, она выразила сожаление в связи с тем, что Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Глава германского МИД Хайко Маас, в свою очередь, призвал принять «выбор американских избирателей и прекратить топтать ногами демократию».

Такого же мнения придерживается канадский премьер Джастин Трюдо. По его словам, штурм Капитолия явился атакой на демократию, которую следует всячески поддержать.

«Канадцев глубоко взволновала и опечалила атака на демократию в соседних Соединенных Штатах. Насилие никогда не сможет взять верх над волей народа. Демократию в США следует поддержать — и так и будет», — написал Трюдо в Twitter.

Не мог остаться в стороне и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он отказывался комментировать внутриполитические события в главной стране Альянса, однако на этот раз решил нарушить негласный запрет.

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать», — призвал генеральный секретарь.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

6 января сторонники действующего президента страны Дональда Трампа сорвали заседания Сената и Палаты представителей США. В тот день в Конгрессе должны были утвердить итоги президентских выборов. На них, по официальным данным, победил Джо Байден.

Протестующие требуют не признавать итоги голосования в колеблющихся штатах. Именно там демократ Байден победил с небольшим отрывом. В штатах Висконсин и Мичиган был замечен резкий скачок голосов в его поддержку.

Демократия США «захромала на обе ноги». В мире осудили протесты в Вашингтоне

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. В городе введен комендантский час. Режим ЧС будет действовать до 15:00 (23:00 мск) 21 января. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Подробнее о том, как протекали протестные волнения в США, читайте в материале «Политики Сегодня».

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