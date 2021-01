Демократия США «захромала на обе ноги». Как мир отреагировал на протесты в Вашингтоне

Сторонники действующего президента страны Дональда Трампа сорвали заседания Сената и Палаты представителей США.

После штурма Капитолия в Вашингтоне продлили режим чрезвычайной ситуации еще на 15 дней — до инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщила мэр американской столицы Мюриэл Боузер. По ее словам, угроза общественной безопасности и благополучию жителей округа до сих пор сохраняется.

«Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые продолжат насильственные протесты до инаугурации [избранного президента Джо Байдена — прим. ред.]»,— отметила Боузер.

Беспорядки в столице Соединенных Штатов не остались без внимания международного сообщества. В России указали на раскол Америки, чья демократия «захромала на обе ноги», а в Европе сцены в Вашингтоне назвали «шокирующими». Не преминули осудить штурм Капитолия и экс-президенты США — Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Джимми Картер.

Россия: «Хромая» демократия

В российском МИД отметили, что причиной раскола США стала архаичная электоральная система, которая не соответствует демократическим стандартам. Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве пожелали американцам с достоинством пережить «этот драматический момент собственной истории».

Схожее мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, народ Америки решил выйти на улицы из-за «самовлюбленности, эксцентричности и авантюризма» Дональда Трампа, а также по причине неясной ситуации с подсчетом голосов на прошедших президентских выборах.

Сенатор отметил, что теперь у «проигравшей стороны» на выборах появилось достаточно оснований, чтобы обвинить победителей в фальсификациях.

«Американская демократия очевидно захромала на обе ноги», — не сомневается Косачев.

У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоев причин, выводящих людей на улицы: На поверхности - самовлюбленность,... Опубликовано Константином Косачевым Среда, 6 января 2021 г.

По словам политика, после произошедшего в Вашингтоне США не вправе навязывать кому-либо курс на демократию.

«Америка расколота пополам, и равные по силе половины всегда будут оспаривать любые результаты голосования не в свою пользу. Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — написал Косачев.

США: «Национальная трагедия»

Предшественник действующего президента Барак Обама выразил мнение, что Дональд Трамп попросту «подстрекал к насилию в Капитолии». Текущие события политик и вовсе назвал «позором» для США.

«История по праву запомнит сегодняшнюю жестокость в Капитолии, возникшую в результате подстрекательств действующего президента, который продолжал необоснованно лгать о результатах легитимных выборов, как момент величайшего позора и стыда для нашей нации», — говорится в его заявлении, опубликованном в Twitter.

По его словам, Республиканская партия во главе с Трампом отказалась признать тот факт, что борьба на голосовании была «не особо напряженной». По этой причине протестные волны в Вашингтоне стали закономерным следствием «фэнтезийной интерпретации» президентских выборов, подчеркнул Обама.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya — Barack Obama (@BarackObama) January 7, 2021

Ответственность за произошедшее на Дональда Трампа также возложил 42-й президент США Билл Клинтон. По мнению демократа, беспорядки стали «беспрецедентной атакой» на политические институты США.

«Спичка была зажжена Дональдом Трампом. <...> Нападение было вызвано более чем четырехлетней политикой отравления, распространяющей преднамеренную дезинформацию, сеющей недоверие к нашей системе и настраивающей американцев друг против друга», — полагает Клинтон.

Политик назвал состоявшиеся выборы свободными, подсчет голосов справедливым, а результат — окончательным.

Республиканец Джордж Буш-младший сравнил происходящее с оспариванием итогов выборов в банановых республиках — политически нестабильных странах Латинской Америки.

«Меня потрясло то, как безрассудно ведут себя некоторые политические лидеры после выборов, а также проявленное сегодня неуважение по отношению к нашим институтам, традициям и правоохранительным органам», — добавил 43-й президент США.

В свою очередь экс-лидер Америки Джимми Картер назвал беспорядки в Вашингтоне «национальной трагедией». Его заявление разместили в Twitter.

«Мы с [супругой — прим. ред.] Розалин опечалены насилием, которое произошло сегодня у Капитолия США. Это национальная трагедия, и это не то, кем мы являемся как нация», — подчеркнул он.

Кроме того, Картер призвал американцев объединить усилия по разрешению возникших разногласий:

«Мы присоединяемся к нашим соотечественникам в молитве за мирное разрешение, чтобы наш народ мог исцелиться и завершить передачу власти, как и на протяжении 200 лет».

Statement from Jimmy Carter is below. pic.twitter.com/JawMunjeMT — The Carter Center (@CarterCenter) January 7, 2021

Запад: «Это не Америка»

В потрясении от штурма Капитолия находятся и в Евросоюзе. В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал в Twitter «уважать» результаты выборов 3 ноября.

«Американская демократия оказалась в осаде перед глазами всего мира. Это неслыханное нападение на демократию США, их институты и верховенство закона. Это не Америка», — считает политик.

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege. This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law. This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель напомнил, что Конгресс США — это «храм демократии», а потому необходимо гарантировать мирную передачу власти избранному президенту Байдену.

«Сцены в Вашингтоне повергают в шок», — добавил он.

По-прежнему верит в силу американской демократии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что ждет начала работы с Джо Байденом в качестве следующего лидера США.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал события в Вашингтоне «постыдными сценами». Он также призвал к мирной передаче власти.

«США защищают демократию по всему миру, и сейчас жизненно важно, чтобы транзит власти в этой стране прошел мирно и законно», — написал британский премьер в Twitter.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что произошедшее в Америке вызывает «гнев и печаль». Кроме того, она выразила сожаление в связи с тем, что Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Глава германского МИД Хайко Маас, в свою очередь, призвал принять «выбор американских избирателей и прекратить топтать ногами демократию».

Такого же мнения придерживается канадский премьер Джастин Трюдо. По его словам, штурм Капитолия явился атакой на демократию, которую следует всячески поддержать.

«Канадцев глубоко взволновала и опечалила атака на демократию в соседних Соединенных Штатах. Насилие никогда не сможет взять верх над волей народа. Демократию в США следует поддержать — и так и будет», — написал Трюдо в Twitter.

Не мог остаться в стороне и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Ранее он отказывался комментировать внутриполитические события в главной стране Альянса, однако на этот раз решил нарушить негласный запрет.

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать», — призвал генеральный секретарь.

6 января сторонники действующего президента страны Дональда Трампа сорвали заседания Сената и Палаты представителей США. В тот день в Конгрессе должны были утвердить итоги президентских выборов. На них, по официальным данным, победил Джо Байден.

Протестующие требуют не признавать итоги голосования в колеблющихся штатах. Именно там демократ Байден победил с небольшим отрывом. В штатах Висконсин и Мичиган был замечен резкий скачок голосов в его поддержку.

В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. В городе введен комендантский час. Режим ЧС будет действовать до 15:00 (23:00 мск) 21 января. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Подробнее о том, как протекали протестные волнения в США, читайте в материале «Политики Сегодня».