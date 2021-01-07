Шойгу сравнил организацию визита Путина в Дамаск с голливудским триллером

Организация визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Дамаск в январе прошлого года стала отличным учебным пособием и "триллером, похлеще голливудского".

Организация визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Дамаск в январе прошлого года стала отличным учебным пособием и "триллером, похлеще голливудского".

Об этом заявил глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

"Если снять детальный и с раскрытием всего фильм, то это может быть, с одной стороны, таким очень и очень хорошим учебником и пособием по организации подобного рода работы всех служб без исключения​​​... А, с другой стороны, это будет такой триллер похлеще любого и голливудского, и любого другого", — выразил мнение министр обороны РФ в интервью для фильма "Без права на ошибку. Рождественский визит в Дамаск" на канале "Россия-1".

На прошлое Рождество президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск, где посетил командный пункт Вооруженных сил РФ, а также провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом. Российский президент также прокатился по Дамаску, посетил православный храм Святой Девы Марии и одну из старейших в мире мечетей — мечеть Омейядов.