Трамп пообещал "мирно и нормально" передать власть Байдену 20 января

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 20 января передача власти в стране пройдет мирно.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 20 января передача власти в стране пройдет мирно.

По словам Трампа, он обещает "нормально и упорядоченно" передать власть демократу Джо Байдену, выигравшему президентские выборы. Политик отметил, что по-прежнему не согласен с результатами голосования. Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января в Вашингтоне.

Ранее американские конгрессмены утвердили Байдена президентом США на заседании в Вашингтоне. Таким образом в конгрессе подтвердили, что по итогам президентских выборов демократ набрал 270 голосов выборщиков.

Обсуждение состоялось на фоне массовых протестов в Вашингтоне, где сторонники Трампа штурмом взяли здание Капитолия, устроив в нем погром. Полиции пришлось применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате погибли четыре человека.