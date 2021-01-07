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12:01   7 Января 2021
Политика

Меркель: события в Вашингтоне вызывают гнев и печаль

Меркель: события в Вашингтоне вызывают гнев и печаль

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала последние события в Вашингтоне, где сторонники Дональда Трампа попытались взять штурмом Капитолий.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, события в США "вызывают гнев и печаль". Также канцлер выразила сожаление в связи с отказом действующего президента США Дональда Трампа признать поражение на выборах.

Накануне сторонники президента США попытались взять штурмом Капитолий во время заседания Конгресса по итогам президентских выборов. В ходе беспорядков погибли четыре человека, десятки получили ранения, в том числе 14 сотрудников полиции. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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#сша #меркель #капитолий

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