Полиция Вашингтона нашла бутылки с зажигательной смесью у Капитолия

Опасную находку обнаружили в холодильнике автомобиля, проверенного на территории Капитолия.

Опасную находку обнаружили в холодильнике автомобиля, проверенного на территории Капитолия.

Правоохранители нашли также две самодельные бомбы в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий. Оба взрывных устройства были своевременно обезврежены, сообщают местные СМИ.

Всего в связи с беспорядками и штурмом Капитолия полицейские Вашингтона задержали 52 человека. По словам начальника департамента полиции округа Колумбия Роберта Конти, из них 47 граждан подозреваются в нарушении комендантского часа. Часть задержанных были обвинены в ношении нелицензированного или запрещенного огнестрельного оружия.

В результате беспорядков были ранены по меньшей мере 14 сотрудников правоохранительных органов.