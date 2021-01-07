Американские конгрессмены утвердили Джо Байдена в качестве президента

Результаты обсуждения в Конгрессе США свидетельствуют об утверждении кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом страны.

Результаты обсуждения в Конгрессе США свидетельствуют об утверждении кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом страны.

Данное решение конгрессмены озвучили на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и протестов, а также комендантского часа в Вашингтоне.

Согласно информации органа власти, Джо Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков. Это позволяет кандидату от демократической партии совершенно легально занять пост президента США. Отмечается, что обсуждение конгрессменов проходит на фоне беспрецедентных по своему размаху акций протеста и беспорядков в американской столице. В ходе беспорядков сторонники Трампа ворвались в Капитолий и прервали заседание Сената США.

Известно, что после утверждения голосов выборщиков в конгрессе оспаривать результаты выборов невозможно с точки зрения конституции.